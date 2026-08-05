Ausblick: Savers Value Village informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Savers Value Village lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Savers Value Village die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 449,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 417,2 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,483 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at