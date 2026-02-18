Ausblick: Savers Value Village legt Quartalsergebnis vor

Savers Value Village wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,152 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Savers Value Village -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Savers Value Village mit einem Umsatz von insgesamt 464,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 402,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,59 Prozent gesteigert.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,456 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,54 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at