Savers Value Village Aktie
WKN DE: A3DE3A / ISIN: US80517M1099
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Savers Value Village legt Quartalsergebnis vor
Savers Value Village wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,021 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Savers Value Village noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 394,5 Millionen USD gegenüber 370,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,495 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,68 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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