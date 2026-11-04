Savers Value Village Aktie

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WKN DE: A3DE3A / ISIN: US80517M1099

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Savers Value Village präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Savers Value Village wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,153 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Savers Value Village noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 459,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 426,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,493 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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