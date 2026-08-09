Ausblick: SAWAI GROUP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SAWAI GROUP wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SAWAI GROUP im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 43,80 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 42,36 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 51,55 Milliarden JPY gegenüber 49,51 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 159,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 90,39 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 210,32 Milliarden JPY, gegenüber 201,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at