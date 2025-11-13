Ausblick: SAWAI GROUP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SAWAI GROUP wird am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 28,89 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,73 Prozent erhöht. Damals waren 28,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,85 Prozent auf 48,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SAWAI GROUP noch 43,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 145,17 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 96,54 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 203,23 Milliarden JPY, gegenüber 189,02 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at