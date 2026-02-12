Ausblick: SAWAI GROUP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SAWAI GROUP wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 58,03 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,04 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 58,52 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SAWAI GROUP einen Umsatz von 55,34 Milliarden JPY eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 125,46 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 96,54 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 204,82 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 189,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

