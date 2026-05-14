SAWAI GROUP HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2QQY4 / ISIN: JP3323040000
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: SAWAI GROUP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SAWAI GROUP wird am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass SAWAI GROUP für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,90 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -115,730 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 49,88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 45,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 119,45 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 96,54 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 203,54 Milliarden JPY, gegenüber 189,02 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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