SBA Communications REIT Aktie

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WKN DE: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: SBA Communications REIT (A) legt Quartalsergebnis vor

SBA Communications REIT (A) präsentiert am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 2,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 724,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 732,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,80 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,86 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,82 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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