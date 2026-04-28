Ausblick: SBA Communications REIT (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SBA Communications REIT (A) wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SBA Communications REIT (A) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 696,2 Millionen USD im Vergleich zu 664,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,45 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 9,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at