SBI Cards & Payment Services Aktie

WKN DE: A2P1WL / ISIN: INE018E01016

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: SBI Cards Payment Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SBI Cards Payment Services wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,27 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SBI Cards Payment Services noch 4,03 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 46,59 Milliarden INR aus – eine Minderung von 2,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SBI Cards Payment Services einen Umsatz von 47,67 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,60 INR, gegenüber 25,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 175,28 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 180,77 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S.

Analysen zu SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S.

Aktien in diesem Artikel

SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. 772,00 -1,97% SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S.

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

