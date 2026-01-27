Ausblick: SBI Cards Payment Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SBI Cards Payment Services wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,27 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SBI Cards Payment Services noch 4,03 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 46,59 Milliarden INR aus – eine Minderung von 2,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SBI Cards Payment Services einen Umsatz von 47,67 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,60 INR, gegenüber 25,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 175,28 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 180,77 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at