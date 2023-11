Ausblick: SBI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SBI präsentiert in der am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,18 JPY. Im Vorjahresquartal waren 40,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll SBI 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 325,50 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 36,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SBI 238,08 Milliarden JPY umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 329,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 132,19 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.127,13 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 998,56 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at