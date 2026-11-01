Ausblick: SBI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SBI wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 89,92 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SBI noch 124,17 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 411,00 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SBI einen Umsatz von 406,58 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 444,93 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 666,82 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.606,55 Milliarden JPY, gegenüber 1.777,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net