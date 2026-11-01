SBI Holdings Aktie
WKN: 591037 / ISIN: JP3436120004
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: SBI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SBI wird am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 89,92 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SBI noch 124,17 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 411,00 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SBI einen Umsatz von 406,58 Milliarden JPY eingefahren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 444,93 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 666,82 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.606,55 Milliarden JPY, gegenüber 1.777,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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