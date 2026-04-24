Ausblick: SBT Ultrasonic Technology A legt Quartalsergebnis vor

SBT Ultrasonic Technology A wird am 25.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,557 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SBT Ultrasonic Technology A ein EPS von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 45,35 Prozent auf 214,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte SBT Ultrasonic Technology A noch 147,6 Millionen CNY umgesetzt.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,24 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 767,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at