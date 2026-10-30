SBT Ultrasonic Technology a Aktie
WKN DE: A40PVT / ISIN: CNE100005P15
|
30.10.2026 07:01:06
Ausblick: SBT Ultrasonic Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SBT Ultrasonic Technology A wird sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,569 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SBT Ultrasonic Technology A noch 0,320 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 268,1 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 35,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SBT Ultrasonic Technology A einen Umsatz von 197,7 Millionen CNY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,26 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,04 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 767,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
30.10.26
|Ausblick: SBT Ultrasonic Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: SBT Ultrasonic Technology A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.08.26
|Ausblick: SBT Ultrasonic Technology A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: SBT Ultrasonic Technology A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|SBT Ultrasonic Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|107,70
|-7,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.