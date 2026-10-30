SBT Ultrasonic Technology a Aktie

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WKN DE: A40PVT / ISIN: CNE100005P15

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30.10.2026 07:01:06

Ausblick: SBT Ultrasonic Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SBT Ultrasonic Technology A wird sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,569 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SBT Ultrasonic Technology A noch 0,320 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 268,1 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 35,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SBT Ultrasonic Technology A einen Umsatz von 197,7 Millionen CNY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,26 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,04 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 767,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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