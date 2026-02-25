SC Electrica Aktie

SC Electrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1163D / ISIN: ROELECACNOR5

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: SC Electrica SA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SC Electrica SA wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,740 RON gegenüber 0,260 RON im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 27,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 3,28 Milliarden RON gegenüber 2,57 Milliarden RON im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 3,21 RON prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,15 RON je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,01 Milliarden RON umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,00 Milliarden RON im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

