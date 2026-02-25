SC Electrica Aktie
WKN DE: A1163D / ISIN: ROELECACNOR5
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: SC Electrica SA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SC Electrica SA wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,740 RON gegenüber 0,260 RON im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 27,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 3,28 Milliarden RON gegenüber 2,57 Milliarden RON im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 3,21 RON prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,15 RON je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,01 Milliarden RON umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,00 Milliarden RON im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SC Electrica SA
|
07:01
|Ausblick: SC Electrica SA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SC Electrica SA
Aktien in diesem Artikel
|SC Electrica SA
|10,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.