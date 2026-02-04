Ausblick: Scandi Standard AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Scandi Standard AB wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,27 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,610 SEK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,17 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Scandi Standard AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,44 Milliarden SEK aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,39 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,20 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 14,10 Milliarden SEK, gegenüber 13,02 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

