Ausblick: Scandic Hotels Group AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Scandic Hotels Group AB wird am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 SEK gegenüber 0,600 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,67 Prozent auf 5,58 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,49 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,62 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 3,43 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 22,41 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 21,96 Milliarden SEK.
