Ausblick: Scandic Hotels Group AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scandic Hotels Group AB präsentiert am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,01 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,25 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,93 Prozent auf 6,08 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Scandic Hotels Group AB noch 5,80 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,62 SEK, gegenüber 2,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 24,45 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,29 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at