Ausblick: Scandinavian Astor Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Scandinavian Astor Group Registered wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,001 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Astor Group Registered -0,190 SEK je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 85,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 81,8 Millionen SEK gegenüber 44,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,375 SEK je Aktie, gegenüber 0,010 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 413,9 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 223,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at