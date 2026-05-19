Ausblick: Scandinavian Tobacco Group AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Scandinavian Tobacco Group AS äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 DKK. Dies würde einem Zuwachs von 74,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Scandinavian Tobacco Group AS 0,700 DKK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,04 Prozent auf 1,89 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,82 DKK im Vergleich zu 8,50 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 8,86 Milliarden DKK, gegenüber 9,04 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at