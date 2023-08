Ausblick: Scandinavian Tobacco Group AS präsentiert Quartalsergebnisse

Scandinavian Tobacco Group AS wird am 29.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,17 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,60 DKK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,32 Milliarden DKK gegenüber 2,28 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,41 DKK je Aktie, gegenüber 16,00 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 8,94 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 8,76 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at