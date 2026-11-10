Scandinavian Tobacco Group AS Aktie
WKN DE: A2AD2Q / ISIN: DK0060696300
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Scandinavian Tobacco Group AS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Scandinavian Tobacco Group AS wird am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 3,40 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,24 Prozent erhöht. Damals waren 2,90 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Scandinavian Tobacco Group AS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,37 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,18 DKK aus. Im Vorjahr waren 8,50 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 8,90 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 9,04 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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