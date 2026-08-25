Scandinavian Tobacco Group AS Aktie
WKN DE: A2AD2Q / ISIN: DK0060696300
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Scandinavian Tobacco Group AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Scandinavian Tobacco Group AS lässt sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Scandinavian Tobacco Group AS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,22 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Scandinavian Tobacco Group AS einen Gewinn von 2,90 DKK je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Scandinavian Tobacco Group AS mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 0,40 Prozent verringert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,94 DKK je Aktie, gegenüber 8,50 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,87 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 9,04 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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