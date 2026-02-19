Scanfil Aktie

WKN DE: A1JR54 / ISIN: FI4000029905

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Scanfil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Scanfil wird am 20.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,178 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 212,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Scanfil für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 224,0 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,643 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,590 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 810,1 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 779,9 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

