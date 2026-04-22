Scanfil Aktie
WKN DE: A1JR54 / ISIN: FI4000029905
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Scanfil stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Scanfil gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 192,6 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 239,9 Millionen EUR aus.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,771 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,630 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 998,8 Millionen EUR, gegenüber 797,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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