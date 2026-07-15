Ausblick: Scanfil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Scanfil wird am 16.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,199 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 EUR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 202,2 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 255,2 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,765 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,630 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 997,1 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 797,1 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at