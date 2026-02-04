Ausblick: ScanSource gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ScanSource wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,01 USD aus. Im letzten Jahr hatte ScanSource einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll ScanSource nach den Prognosen von 2 Analysten 781,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 747,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,12 Milliarden USD, gegenüber 3,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at