Ausblick: ScanSource öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ScanSource wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

ScanSource soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 784,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 775,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

