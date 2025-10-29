Ausblick: Scatec Solar ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Scatec Solar ASA wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,44 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Scatec Solar ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 10,20 NOK in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 60,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,86 Milliarden NOK aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,27 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,24 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 6,31 Milliarden NOK, gegenüber 4,37 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at