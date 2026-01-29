Scatec Solar ASA Aktie
WKN DE: A12C5D / ISIN: NO0010715139
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Scatec Solar ASA präsentiert Quartalsergebnisse
Scatec Solar ASA stellt am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,724 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Scatec Solar ASA ein EPS von -0,890 NOK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 30,34 Prozent auf 1,17 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Scatec Solar ASA noch 896,0 Millionen NOK umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,63 NOK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,24 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 5,09 Milliarden NOK, gegenüber 4,37 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
