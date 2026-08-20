Scatec Solar ASA Aktie

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WKN DE: A12C5D / ISIN: NO0010715139

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20.08.2026 07:01:06

Ausblick: Scatec Solar ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scatec Solar ASA stellt am 21.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,546 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 NOK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 141,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,34 Milliarden NOK gegenüber 971,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 NOK, gegenüber 6,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,95 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,63 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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