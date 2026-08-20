Scatec Solar ASA Aktie
WKN DE: A12C5D / ISIN: NO0010715139
|
20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Scatec Solar ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Scatec Solar ASA stellt am 21.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,546 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 NOK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 141,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,34 Milliarden NOK gegenüber 971,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 NOK, gegenüber 6,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,95 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,63 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scatec Solar ASA
|
07:01
|Ausblick: Scatec Solar ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Scatec Solar ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Scatec Solar ASA
Aktien in diesem Artikel
|Scatec Solar ASA
|8,81
|1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen unter Druck -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.