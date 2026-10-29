Scatec Solar ASA Aktie
WKN DE: A12C5D / ISIN: NO0010715139
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Scatec Solar ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Scatec Solar ASA veröffentlicht am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,65 NOK je Aktie gegenüber -0,020 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,61 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 71,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 935,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,00 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 6,15 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,30 Milliarden NOK, gegenüber 3,63 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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