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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Schaeffler informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Schaeffler stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,018 EUR. Dies würde einer Verringerung von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Schaeffler 0,090 EUR je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,92 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,68 Milliarden EUR aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,376 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,450 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,68 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 23,49 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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