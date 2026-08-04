Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyten-Prognosen 04.08.2026 07:58:06

Ausblick: Schaeffler zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Schaeffler zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Schaeffler gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Schaeffler stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,053 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,69 Prozent auf 5,88 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,369 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,450 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 23,63 Milliarden EUR, gegenüber 23,49 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Schaeffler-Aktie stärker: Höhere Marge erwartet

Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Nachrichten zu Schaeffler AG

mehr Nachrichten