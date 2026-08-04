Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Analyten-Prognosen
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04.08.2026 07:58:06
Ausblick: Schaeffler zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Schaeffler stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,053 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,69 Prozent auf 5,88 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,369 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,450 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 23,63 Milliarden EUR, gegenüber 23,49 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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