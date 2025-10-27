Ausblick: Schibsted ASA (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Schibsted ASA (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,57 NOK je Aktie gegenüber 21,56 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Schibsted ASA (B) 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,63 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Schibsted ASA (B) 2,61 Milliarden NOK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,79 NOK aus. Im Vorjahr waren 20,06 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 6,47 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 8,32 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at