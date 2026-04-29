Ausblick: Schibsted ASA (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Schibsted ASA (B) lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

5 Analysten schätzen, dass Schibsted ASA (B) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,310 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,54 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,02 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,40 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,770 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 6,76 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 6,32 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at