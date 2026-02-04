Ausblick: Schibsted ASA (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Schibsted ASA (B) wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass Schibsted ASA (B) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,060 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Schibsted ASA (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,10 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 18,84 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,32 Milliarden NOK aus, im Gegensatz zu 8,32 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at