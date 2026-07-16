Ausblick: Schibsted ASA (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schibsted ASA (B) wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,02 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Schibsted ASA (B) 21,82 NOK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Schibsted ASA (B) nach den Prognosen von 9 Analysten 1,73 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,69 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,17 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,850 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,64 Milliarden NOK, gegenüber 6,32 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at