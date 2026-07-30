Ausblick: Schloss Bangalore präsentiert Quartalsergebnisse

Schloss Bangalore wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 4,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Schloss Bangalore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,17 Milliarden INR gegenüber 2,75 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,00 INR, gegenüber 12,43 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 17,52 Milliarden INR im Vergleich zu 15,27 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at