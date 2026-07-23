Ausblick: Schlumberger präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Schlumberger wird am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,511 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Schlumberger nach den Prognosen von 22 Analysten 8,67 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,54 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 36,37 Milliarden USD, gegenüber 35,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at