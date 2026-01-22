Schlumberger Aktie

22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Schlumberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schlumberger präsentiert in der am 23.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,742 USD gegenüber 0,770 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Schlumberger in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 9,55 Milliarden USD im Vergleich zu 9,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 28 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,88 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 35,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 36,31 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

