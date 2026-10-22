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WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Schlumberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schlumberger wird am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,617 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Schlumberger 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Schlumberger soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

29 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 36,89 Milliarden USD, gegenüber 35,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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