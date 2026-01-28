Ausblick: Schneider National B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Schneider National B lässt sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Schneider National B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,199 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Schneider National B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD im Vergleich zu 1,34 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,696 USD, gegenüber 0,660 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 5,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,29 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at