Ausblick: Schneider National B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Schneider National B präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,232 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Schneider National B 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,956 USD je Aktie, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 6,01 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at