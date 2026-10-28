Schneider Nationa b Aktie
WKN DE: A2DPT6 / ISIN: US80689H1023
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Schneider National B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Schneider National B lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,297 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 170,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,94 Prozent auf 1,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,12 Milliarden USD, gegenüber 5,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schneider National Inc Registered Shs -B-
|
28.10.26
|Ausblick: Schneider National B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Schneider National B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Schneider National B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Schneider National B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Schneider National B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Schneider National Inc Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Schneider National Inc Registered Shs -B-
|26,60
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.