Schneider Nationa b Aktie

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WKN DE: A2DPT6 / ISIN: US80689H1023

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Schneider National B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Schneider National B lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,297 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 170,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,94 Prozent auf 1,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,12 Milliarden USD, gegenüber 5,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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