Ausblick: Schneider National B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Schneider National B wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,098 USD. Dies würde einer Verringerung von 34,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Schneider National B 0,150 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Schneider National B nach den Prognosen von 13 Analysten 1,42 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,40 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,854 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 5,96 Milliarden USD, gegenüber 5,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at