Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Bilanz im Fokus
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18.03.2026 07:12:00
Ausblick: Schoeller-Bleckmann präsentiert Quartalsergebnisse
Schoeller-Bleckmann stellt am 19.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,090 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Schoeller-Bleckmann 0,700 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 28,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 96,7 Millionen EUR gegenüber 134,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie, gegenüber 2,88 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 458,6 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 560,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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