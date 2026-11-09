Ausblick: Scholar Rock gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Scholar Rock äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,847 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,900 USD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 14 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,335 USD im Vergleich zu -3,290 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 5,6 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net