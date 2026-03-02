Ausblick: Scholar Rock präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scholar Rock wird am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,890 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Scholar Rock noch ein Verlust pro Aktie von -0,610 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 12 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,436 USD im Vergleich zu -2,470 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 0,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at